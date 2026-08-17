İBB Davası\'nın ikinci celsesi... Seyit Aslan: "Hukuksuzluk bu büyük duruşma salonlarında sürüyor"

(İSTANBUL) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İBB davasının ikinci celsesinin yeni duruşma salonunda görülmesine tepki göstererek, "Büyük adliye sarayları, büyük duruşma salonları yapmakla olmuyor. Hukuksuzluk, adaletsizlik bu büyük salonlarda devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci celsesi Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen duruşmayı aralarında Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi parti temsilcileri de takip etti.

"SİLAHLI KİŞİLER İÇERİ GİREBİLİRKEN TURKUAZ BASIN KARTI OLMAYAN GAZETECİLER ENGELLENİYOR"

Duruşma öncesi açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Aslan, yeni salonun büyüklüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Salonun büyüklüğüne bakmayın. Burada tam bir keşmekeş hakim. Biraz önce izleyiciler salona alınırken bir kişinin silahla X-ray cihazından geçerek salona girdiğine dair panik yaşandı. İçerideki izleyicilerin hepsi yeniden X-ray cihazlarından geçirildi. Sözüm ona burası yüksek güvenlikli bir salon. Silahlı kişiler içeri girebilirken turkuaz basın kartı olmayan onlarca gazeteci ise engelleniyor. Salonun geç açılmasından dolayı da duruşmayı izlemeye gelenlere engeller çıkarılıyor."

Saray yargısı eliyle hayata geçirilen hukuksuz, adaletsiz uygulamalar nedeniyle yeni büyük duruşma salonunda görülecek yargılamanın hiçbir inandırıcı yanı olmadığını ifade eden Aslan, "İktidarın ayakta kalabilmesinin aracı haline getirilmiş bu Saray yargısından adalet beklemek mümkün değil" dedi.

"YAPILAN YARGILAMALAR İSTANBUL'UN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Açıklamasında 17 Ağustos depreminin üzerindne 27 yıl geçtiğini hatırlatan Aslan,"Marmara'yı bekleyen bir deprem olasılığını göz önünde tuttuğumuzda buradaki yapılan yargılama aynı zamanda İstanbul'un güvenliğini, konut stokunu tehlikeye atan bir anlayışa sahip" diye konuştu.

İBB davasının Türkiye'de yargı sisteminin ne kadar keyfi hale geldiğinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aslan, "Büyük adliye sarayları, büyük duruşma salonları yapmakla olmuyor. Hukuksuzluk, adaletsizlik bu büyük salonlarda devam ediyor. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin son bulması, adil bir yargılamanın sağlanması, yargılananların sınırsız şekilde savunma yapması için mahkemenin gerekli tutumu alması gerekiyor" dedi.