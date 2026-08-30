EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'dan Mehdi Zana için taziye mesajı - Son Dakika
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EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'dan Mehdi Zana için taziye mesajı

EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan\'dan Mehdi Zana için taziye mesajı
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, KOAH nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için taziye mesajı yayımladı. Aslan, Zana'nın demokrasi ve özgürlük mücadelesini saygıyla andı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için taziye mesajı yayımladı.

Aslan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dönemin Türkiye İşçi Partisi'nde siyasete başlayan, yaşamı boyunca demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdüren Amed'in eski Belediye Başkanı Mehdi Zana'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Mehdi Zana, 1977 yerel seçimlerinde halkın oylarıyla Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmiş, 1980'e kadar sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinde halkına hizmet etmeyi esas almıştı. Yaşamı boyunca baskı ve inkar politikalarına karşı demokrasi ve Kürt halkının özgürlüğü için mücadele etti; bu mücadele uğruna ağır bedeller ödedi. Mehdi Zana'yı saygıyla anıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'dan Mehdi Zana için taziye mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'dan Mehdi Zana için taziye mesajı - Son Dakika
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