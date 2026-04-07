EMEP Lideri'nden Varto'daki JES Projelerine Tepki
EMEP Lideri'nden Varto'daki JES Projelerine Tepki

07.04.2026 21:51
EMEP Genel Başkanı, Muş Varto'daki 16 köyün arazilerinin enerji şirketine açılmasına karşı çıktı.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Muş'un Varto ilçesinde 16 köyün tarım arazilerinin ve meralarının Amerikan enerji şirketi İgnis'e açılmasına tepki gösterdi. Aslan, JES projelerinin doğayı ve geçim kaynaklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her fırsatta 'yerli-milli' propagandası yapan Saray düzeni, Muş Varto'da 16 köyün tarım arazilerini, meralarını ve su kaynaklarını Amerikan enerji tekeli İgnis'e açtı. Bölgede kurulmak istenen JES projelerine karşı halk haftalardır yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını savunuyor. Varto'nun verimli arazilerine kurulacak JES'ler hayvancılığı bitirecek, suyu kirletecek, doğayı tahrip edecek. Bir yanda kar peşindeki şirket, diğer yanda toprağını savunan köylüler var. Saray düzeninin tercihi ise enerji tekellerinden yana. Kazdağları'ndan Varto'ya ülkenin zenginliklerini emperyalist yağmaya açan bu düzene karşı mücadeleyi büyütme zamanı. Varto'daki JES ve sondaj ruhsatları iptal edilsin. Halkın yaşam alanlarını tehdit eden projeler durdurulsun. Meralar köylülere bırakılsın."

Kaynak: ANKA

Enerji, Güncel, Varto, Çevre, Muş, Son Dakika

