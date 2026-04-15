EMEP TTB'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki parti heyeti, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etti.

Ziyarette EMEP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ve MDK üyesi Şükran Doğan da yer aldı. EMEP heyetini TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ile Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Karakoç karşıladı.

Görüşmede 1 Mayıs, 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacak olan NATO Zirvesi, yoksulluk, ortak mücadele olanakları, sağlık alanında yaşanan sorunlar, kapatılan hastaneler ve sağlıkta özelleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.