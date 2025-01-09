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- Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda peyzaj çalışmaları başladı

ŞAM - Suriye'de başkent Şam'ın kalbi olan Emevi Meydanı'ndan peyzaj düzenlemesi başladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başlayan normalleşme süreci devam ediyor. Türkiye'de başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Suriyeliler, memleketlerini yeniden inşa etmek için ülkeye dönüyor. Suriye'de inşa ve ihya çalışmaları ilk olarak Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda başladı. İşçiler peyzaj düzenlemesi yapılan meydana çiçekler ekerek şehri güzelleştiriyor.

Şam Valiliği'nde görevli tarım işçisi Salih Abu Umar yaptığı açıklamada, "Şam Valiliği'ne bağlı ziraat işçileriyiz. Burası Şam'ın kalbi Emevi Meydanı burayı güzelleştirmek için çalışmalara başladık. Çiçek ekimi yapacağız. Daha sonra Şam'ın tüm kavşaklarını güzelleştirmeye başlayacağız" dedi.

Ali Süleyman ise "İnşallah, bu meydanı biz eskisinden daha güzel yapacağız. Şimdi burayı çiçeklendirme çalışmalarına başladık. Şam'ın kalbi için ilk buradan başladık" ifadelerini kullandı.