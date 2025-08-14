CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks branşı erkekler K1 91 kilo yarı finalinde Türk milli sporcu Emin Özer (sağda), Özbekistanlı Khusankhon Baratov'u mağlup etti, 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Emin Özer Yarı Finalde Zafer Kazandı
