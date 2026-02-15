Emine Erdoğan\'dan 22 Kütüphane Projesine Destek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) '22 Okula 22 Kütüphane' programına ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER öncülüğünde hayata geçirilen kütüphanelerimizin çocuklarımızın gönlünde okuma sevgisini yeşerten, zihinlerinde yeni ufuklar açan birer bilgi dünyası olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
