Emine Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Afrika'nın, köklü medeniyetleri, kültürel zenginliği ve dinamik genç nüfusuyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar içinde yakından tanıma fırsatı bulduğum Afrika halklarının sıcaklığı, dayanıklılığı ve misafirperverliği beni her zaman derinden etkilemiştir. Afrikalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyor, kıtanın sahip olduğu zenginliklerin, her şeyden önce kendi insanlarının huzuruna, kalkınmasına ve refahına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum."