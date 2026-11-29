Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Filistin halkının özlemi, kendi yurdunda hür yaşamak, evlatlarını barış içinde büyütmektir. Bu haklı özleme ortak olmak, bugün Gazze'de evine dönmeyi bekleyen her ailenin yarınını da dert edinmektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde dünyaya çağrımızı yineliyoruz, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar hemen her haneye ulaşmalı ve Filistin halkı artık huzura ve refaha kavuşmalı." ifadelerine yer verdi.