Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Ramazan ayının bereketiyle arınan gönüllerin, bu bayramda sevgiyle çoğalmasını, paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur, her kalbe sükunet getirmesini diliyorum." İfadeerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından paylaştığı Ramazan Bayramı mesajında, şu ifadeleri kullandı;

"Ramazan ayının bereketiyle arınan gönüllerin, bu bayramda sevgiyle çoğalmasını, paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur, her kalbe sükunet getirmesini diliyorum. Birlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği, mazlumların unutulmadığı, sofraların ve duaların buluştuğu bir bayram olması temennisiyle… Ramazan Bayramı, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, esenlik ve hayırlar getirsin."