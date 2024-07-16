Emine Erdoğan: Millet olarak yürek yüreğe verildikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Millet olarak yürek yüreğe verildikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, millet olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hiçbir gücün milli irade karşısında duramayacağını belirtti.

16.07.2024 10:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da olduğu gibi millet olarak yürek yüreğe, gönül gönüle verildikçe hiçbir gücün milli irade karşısında duramayacağını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"15 Temmuz'da olduğu gibi millet olarak yürek yüreğe, gönül gönüle verdikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz. Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, paylaşımında, anma programından görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Millet olarak yürek yüreğe verildikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz - Son Dakika

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