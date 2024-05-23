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Emine Işınsu Roman Ödülü'ne son başvuru tarihi 1 Mart 2025 olarak belirlendi.

Ödül Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu adına düzenlenen 2025 Roman Ödülü'ne başvurular başladı.

1 Mart 2025'te sona erecek olan başvurular için eserlerin daha önce yayımlanmamış olması ve özgün bir konuya sahip olması gerekiyor.

Ödülün sonucu, Işınsu'nun doğum günü olan 17 Mayıs 2025'te açıklanacak. Jüri tarafından seçilecek tek esere 2 cumhuriyet altını ödül ve romanın basılması imkanı sunulacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof. Dr. Nazım H. Polat ve yazar Yağmur Tunalı'dan oluşan jüri, 1 Mart 2025'e kadar gönderilecek eserleri değerlendirecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi, "emineisinsu.com" adresinden alınabilecek.