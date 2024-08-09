Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Giderildi

Güncel

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır. Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra yapılan açıklamada ise T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bilgisi aktarıldı.