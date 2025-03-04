Emirates, Dubai ile Shenzhen Arasında Uçuş Başlatıyor - Son Dakika
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Emirates, Dubai ile Shenzhen Arasında Uçuş Başlatıyor

Emirates Havayolları, 1 Temmuz'dan itibaren Dubai ile Shenzhen arasında günlük direkt uçuşlar düzenleyecek.

04.03.2025 14:30
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DUBAİ, 4 Mart (Xinhua) -- BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, Dubai ile Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti arasında günlük direkt uçuşlar başlatacak. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak bu uçuşlarla birlikte Emirates, iki şehir arasında günlük sefer düzenleyen ilk Ortadoğulu havayolu şirketi olacak.

Havayolu şirketinin medya merkezinden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Dubai'den yerel saatle 10.05'te kalkacak olan EK328 sefer sayılı uçak, Shenzhen'e saat 22.00'de varacak. Shenzhen'den 23.55'te kalkacak EK329 sefer sayılı uçak ise Dubai'ye saat 03.40'ta inecek. Shenzhen, Emirates'in uçuşlarında yenilenmiş Boeing 777-300ER tipi uçakları kullanacağı Çin'deki ilk varış noktası olacak.

Dubai ile Çin arasında 2002 yılında doğrudan hava bağlantısı kuran Emirates Havayolları, halihazırda Shanghai, Beijing ve Guangzhou'ya uçuş düzenliyor.

Dubai, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 824.000 Çinli ziyaretçi ağırladı.

Emirates Havayolları Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Başkanı Adnan Kazım, Çin ile iş ve turizm bağlarını güçlendirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Teknolojik güç merkezi konumundaki Shenzhen'e doğru açılmamız, bu kentle küresel pazarlar arasında iş ve ekonomik alışveriş için yeni kapılar açıyor" diyen Kazım, yeni rotanın kültürel bağların geliştirilmesi ve geleceğe dönük ekonomik potansiyelin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Turizm, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emirates, Dubai ile Shenzhen Arasında Uçuş Başlatıyor - Son Dakika

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