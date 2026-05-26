Emirdağ'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
A.C. (23) yönetimindeki 03 BK 844 plakalı otomobil, Aşağıkurudere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.A, S.A. ve U.A. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
