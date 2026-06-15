Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Y.P. idaresindeki 03 HF 199 plakalı hafif ticari araç, Dağınık köyü yakınlarında Emre Hatipoğlu (35) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, Emirdağ ve Bolvadin devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Emre Hatipoğlu, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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