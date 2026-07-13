Emirdağ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Emirdağ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Emirdağ\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
13.07.2026 19:58
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

F.S.S. (34) idaresindeki 26 TZ 939 plakalı hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında Z.S'nin (23) kullandığı 34 GDP 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Emirdağ, Güncel, Trafik, Ulaşım, Çocuk, Afyon, Yaşam, Son Dakika

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