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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'dan Yeni Yıl Mesajı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ayyıldız, devletin bekası ve milletin birlik beraberliği için görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, yeni yılın daha büyük başarı, güven ve huzur getirmesini temenni etti. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yaşına erişmesi için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız\'dan Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 19:32,
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için ülkenin dört bir yanında terör başta olmak üzere, her türlü ihanet odağının, yasa dışı faaliyetin, asayişi bozan unsur ile suç örgütünün karşısında olduğunu gösteren ve 2023'de yine fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Yeni yılın daha büyük başarı, güven ve huzur getirmesini temenni eden Ayyıldız, "100. yaşına erişen Cumhuriyet'imizin ilelebet payidar kalması için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Erol Ayyıldız, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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