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Emniyet kemeri sayesinde kaza yara almadan atlatıldı - Son Dakika
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Emniyet kemeri sayesinde kaza yara almadan atlatıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almadan kurtuldu. Nail Kaya idaresindeki otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, emniyet kemeri kullanmaya özen gösterdiğini ve kemerin takılı olmasının kazayı yara almadan atlattığını belirtti.

Emniyet kemeri sayesinde kaza yara almadan atlatıldı
25.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:40
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Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

Nail Kaya idaresindeki 35 E 2746 plakalı otomobil, Alaca- Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Nail Kaya, İzmir'den Tokat'a seyahat ettiğini, araç kullanırken emniyet kemeri kullanmaya özen gösterdiğini, kemerin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Kaynak: AA
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