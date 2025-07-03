Emniyet Kemeri Simülasyon Testi Espiye'de

Giresun'un Espiye ilçesinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla test etti.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve Türkiye genelinde uygulanan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına ait eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ilçe merkezinde tanıtıldı.

Jandarma trafik timlerince stantlarda vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Simülasyon aracına binen vatandaşlar ise emniyet kemeri takılıyken ve takılı değilken yaşanabilecek kaza anlarını deneyimledi.