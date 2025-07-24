Kırklareli Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayınca İl Emniyet Müdürlüğü binasında kan bağış standı kuruldu.
"Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen emniyet personeli kan verdi.
Açıklamada, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunması gerektiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Emniyet Müdürlüğü'nden Kan Bağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?