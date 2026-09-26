Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletli polis Tuzla\'da yaralandı

Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletli polis Tuzla'da yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzla TEM Otoyolu Gebze istikametinde saat 10.45'te seyir halindeki motosikletli polis, emniyet şeridinde duran otomobile çarparak yaralandı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle oluşan araç yoğunluğu normale döndü.
TUZLA TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosikletli polis, emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10: 45 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu Gebze istikametinde meydana geldi. Polis memurunun kullandığı 54 ARE 952 plakalı motosiklet emniyet şeridinde duran 34 HHH 706 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?