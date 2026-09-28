Emniyet Teşkilatı Sendikası taleplerine dikkat çekmek için iş bıraktı - Son Dakika
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Emniyet Teşkilatı Sendikası taleplerine dikkat çekmek için iş bıraktı

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Emniyet Teşkilatı Sendikası taleplerine dikkat çekmek için iş bıraktı
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Emniyet Teşkilatı Sendikası, saat 13.00 itibarıyla iş bırakma eylemine başladığını açıkladı. Sendika, intihar vakalarına da değinerek ekonomik sıkıntılar, ağır çalışma koşulları, emeklilikte gelir kayıpları ve 3600 ek gösterge dahil taleplerin karşılanmasını istedi.

(ANKARA) - Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan yapılan açıklamada saat 13.00 itibarıyla iş bırakma eyleminin başladığı bildirildi. Açıklamada, ekonomik sıkıntılar, ağır çalışma koşulları, emeklilikte yaşanan gelir kayıpları, 3600 ek gösterge ve sosyal haklar başta olmak üzere taleplerinin karşılanması istendi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00 itibarıyla iş bırakma eylemine başladıkları aktarıldı. Açıklamada, "Bu eylem, herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almak için değil, yıllardır dile getirdiğimiz ancak çözüme kavuşturulamayan sorunlarımızın artık görülmesi, sesimizin duyulması ve somut adımların atılması amacıyla gerçekleştirilmektedir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde Emniyet Teşkilatımızda yaşanan intihar vakaları ve intihar girişimleri, içinde bulunduğumuz tablonun ne kadar ağırlaştığını bir kez daha göstermiştir. Bir üyemizi, bir teşkilat mensubumuzu, bir çalışma arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Ekonomik sıkıntıların, ağır çalışma şartlarının, mesleki belirsizliklerin ve geleceğe ilişkin kaygıların çözümü daha fazla ertelenmemelidir.

Bugün başlattığımız eylemin, yıllardır biriken sorunların çözümü için fitili ateşleyen, güçlü bir toplumsal ve kurumsal farkındalık oluşturan bir başlangıç olmasını istiyoruz. Bu eylem ile taleplerimize dikkat çekmek ve ilgili makamlarca somut çözümlere dönüştürülmesini bekliyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfının statü ve görev tanımı sorunları, görevde yükselme ve kariyer imkanlarının geliştirilmesi, 3600 ek gösterge, eşit işe eşit ücret, ücretsiz ulaşım, 5510 sayılı Kanundan kaynaklanan emeklilikteki gelir kayıplarının giderilmesi, emeklilerin seyyanen zam kayıplarının telafi edilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, mobbing ve ağır çalışma şartlarıyla etkin mücadele edilmesini istiyoruz.

Emniyet Teşkilatı mensuplarının emeğinin karşılığını aldığı, görevde ve emeklilikte insanca yaşam koşullarına sahip olduğu, çalışma barışının güçlendiği ve hiçbir mensubumuzun kendisini yalnız ya da çaresiz hissetmediği bir çalışma düzeni talep ediyoruz. Bugün attığımız bu adım bir son değil; çözüm için güçlü bir başlangıçtır. Sesimizin duyulmasını, sorunlarımızın görülmesini ve yıllardır bekleyen taleplerimizin artık çözüm iradesiyle ele alınmasını istiyoruz. Çünkü artık söz değil, çözüm zamanı. Emniyet Teşkilatı mensupları çözüm bekliyor."

Kaynak: ANKA
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