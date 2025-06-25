Emre Karakoyun İstifa Etti

AK Parti Ardahan Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, şehir değişikliği nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Karakoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 6 senedir onur, gurur ve şeref ile yürüttüğüm AK Parti Ardahan Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden, şehir değişikliği ve iş sebeplerinden ötürü genel merkezimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde yürütmekte olduğum İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden affımı istemiş bulunmaktayım." ifadesine yer verdi.