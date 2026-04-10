Emre Kongar'dan Yalçın Küçük'e Eleştirel Bakış

10.04.2026 21:36
Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, hayatını kaybeden Yalçın Küçük hakkında yazdığı yazıda, Küçük'ün kişiliği ve fikirleri üzerine eleştirilerde bulundu. Kongar, Küçük'ün siyasi duruşunun belirsizliğini ve tarihsel gerçekleri saptırma eğiliminde olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, geçen günlerde hayatını kaybeden Yalçın Küçük için bir yazı kaleme aldı. Kongar, Küçük'ün ne Atatürkçü ne de Cumhurürkçü olduğunu, hatta Marksistliğinin veya Sosyalistliğinin birçok örgüt tarafından reddedildiğini ifade etti. Küçük, 7 Nisan'da Ankara'da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kongar, yazısında Küçük ile 1960'lı yıllardan itibaren tanışıklıklarını anlattı ve Türkiye'nin siyasi tarihindeki bölünmeleri hatırlattı. Küçük'ün dengesiz, kavgacı ve tutarsız bir kişiliğe sahip olduğunu, sık sık fikir değiştirdiğini ve Atatürk'e karşı tavır aldığını belirtti. Ayrıca, Küçük'ün teorik ve tarihsel gerçekleri saptırdığını, bu nedenle eleştirilere maruz kaldığını vurguladı.

Kongar, Küçük'ün haksızlıklara uğradığını ve hapis yattığını kabul etmekle birlikte, onun bazı doğruları kullanarak yanlış şeyler söylediğini düşündüğünü ifade etti. Sonuç olarak, Küçük'ün arkasından yazılanları anlayışla karşıladığını, ancak onun gerçek kimliğinin bu şekilde yüceltilmemesi gerektiğini belirtti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:14:02. #.0.4#
