Emre Kongar'dan Yalçın Küçük'e Eleştirel Bakış

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, geçen günlerde hayatını kaybeden Yalçın Küçük için bir yazı kaleme aldı. Kongar, Küçük'ün ne Atatürkçü ne de Cumhurürkçü olduğunu, hatta Marksistliğinin veya Sosyalistliğinin birçok örgüt tarafından reddedildiğini ifade etti. Küçük, 7 Nisan'da Ankara'da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kongar, yazısında Küçük ile 1960'lı yıllardan itibaren tanışıklıklarını anlattı ve Türkiye'nin siyasi tarihindeki bölünmeleri hatırlattı. Küçük'ün dengesiz, kavgacı ve tutarsız bir kişiliğe sahip olduğunu, sık sık fikir değiştirdiğini ve Atatürk'e karşı tavır aldığını belirtti. Ayrıca, Küçük'ün teorik ve tarihsel gerçekleri saptırdığını, bu nedenle eleştirilere maruz kaldığını vurguladı.

Kongar, Küçük'ün haksızlıklara uğradığını ve hapis yattığını kabul etmekle birlikte, onun bazı doğruları kullanarak yanlış şeyler söylediğini düşündüğünü ifade etti. Sonuç olarak, Küçük'ün arkasından yazılanları anlayışla karşıladığını, ancak onun gerçek kimliğinin bu şekilde yüceltilmemesi gerektiğini belirtti.