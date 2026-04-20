Emrecan Karakurum'a Vasfi Rıza Ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyuncusu Emrecan Karakurum, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfının düzenlediği Vasfi Rıza Ödülleri'nde "Vasfi Rıza Zobu Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı" ödülüne değer görüldü.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ödül, Ümraniye Sahnesi'nde sergilenen "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyununun ardından düzenlenen törenle oyuncu Emrecan Karakurum'a verildi.

Ödülü kazanan oyuncu, 2025-2026 tiyatro sezonunda İstanbul'da sahneye konulan oyunlardaki sanatçılar arasından, vakfın yönetim kurulu ve gençler tarafından belirlendi.

Vakfın Başkanı Tülay Erkan ve Başkan Yardımcısı Göksel Ekmekçi, Karakurum'a ödülünü takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakurum, sahnede yaptığı konuşmasında, "Vasfi Rıza Zobu adının geçtiği bir ödülü sahnede almak benim için çok kıymetli. Özellikle Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyunuyla bu ödülü almak çok önemli. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfına beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Genç yaşımda bu rolü oynamak benim için büyük şans. Bana bu fırsatı veren, oyunumuzun yönetmeni Yelda Baskın'a ve bana kapılarını açan İBB Şehir Tiyatroları ile onun Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'e çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.