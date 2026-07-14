En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Olacak - Son Dakika
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En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Olacak

14.07.2026 22:49
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TBMM, en düşük emekli aylığını 2026 Temmuz'dan itibaren 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltti.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren TÜİK'in Ocak-Haziran dönemi TÜFE artış oranı doğrultusunda 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutarı artırılacak. Buna göre, halen 20 bin lira olarak uygulanan taban ödeme, 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemi tüketici fiyatları genel endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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