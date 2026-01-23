TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu - Son Dakika
TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu

TBMM\'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
23.01.2026 01:03
En düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRA OLDU

Zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı görüşmelerde teklifin, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de öngören kanun teklifi kabul edildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL'ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

TELEVİZYONLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Öte yandan kabul edilen teklifle birlikte Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan, kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri uyarınca yayınlarına devam eden kuruluşlardan izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar, Üst Kurulca uyarılacak, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Hükme aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Tüzel kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki güvenlik tedbirleri uygulanacak. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılacak.

Son Dakika Güncel TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
