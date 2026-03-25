Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı

25.03.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'de rayların üzerinde duran 3 yaşındaki bir çocuk, hızla gelen yük treninin altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Olay yerinde devriye gezen polis memuru Pablo Luna, çocuğu son saniyede kurtararak büyük bir faciayı önledi. Olayın ardından yetkililer, polis memurunun cesaretini övgüyle karşıladı.

Arjantin'de yaşanan olay, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Rayların üzerinde tek başına duran 3 yaşındaki bir çocuk, hızla yaklaşan yük treninin altında kalmak üzereyken, kahraman bir polis memurunun saniyelerle yarışan müdahalesi sayesinde ölümden döndü.

O anlar trenin makinist kabininden kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde, taş yüklü 29 vagonluk dev yük treninin raylarda hareketsiz şekilde duran küçük çocuğa doğru hızla ilerlediği görülüyor.

Kırmızı tişört giyen çocuğun, makinistin defalarca korna çalmasına rağmen adeta korkudan donup kaldığı fark ediliyor. Tehlikenin boyutu her geçen saniye artarken, olay yerinde devriye gezen polis memuru Pablo Luna'nın dikkati olası bir faciayı önledi.

Durumu fark eder etmez motosikletinden inen Luna, hiç tereddüt etmeden raylara doğru koşmaya başladı. Dev lokomotifin çocuğa çarpmasına yalnızca saniyeler kala yetişen polis, küçük çocuğu kolundan kavrayarak raylardan uzaklaştırdı.

Görüntülerde, Luna'nın trenle adeta yarıştığı ve son anda çocuğu güvenli alana çektiği anlar nefesleri kesti. Olayı izleyenler, bu anları "mucizevi bir kurtuluş" olarak nitelendirdi.

Olayın ardından yetkililer, polis memurunun cesaretini övgüyle karşıladı. Córdoba Valisi Martín Llaryora yaptığı açıklamada,

"Kendi hayatını riske atarak başkasını kurtarmak… Polislerimiz her gün bunu yapıyor ve bugün bu anlar kameraya yansıdı," dedi.

Llaryora ayrıca, bu tür kahramanlık örneklerinin her gün yaşandığını belirterek, polis teşkilatının insanlık ve profesyonellik açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Olayın ardından yapılan araştırmada, çocuğun sabah saatlerinde evden fark edilmeden uzaklaştığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki anne, oğlunun kaybolduğunu fark etmeden önce küçük çocuğun raylara kadar ulaştığı öğrenildi.

Yetkililer, polis memurunun hızlı müdahalesi olmasaydı olayın büyük bir faciaya dönüşebileceğini ifade etti.

Bu olay, dünya genelinde tren kazalarına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi. Nitekim kısa süre önce Bangladeş'te meydana gelen bir kazada, trenin hemzemin geçitte bir otobüse çarpması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, özellikle çocukların bulunduğu bölgelerde demiryolu güvenliğinin artırılması gerektiğini vurgularken, ailelerin de daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı

Güvenlik, Arjantin, Çocuk, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:26:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.