Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

25.03.2026 15:19
Arda Güler, Romanya maçı öncesi öncesinde yaptığı açıklamada, tek hayallerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Birlikte oynadıkları takdirde her ülkeyi yenebileceklerine inandığını dile getiren Güler, "Herkesi yenebiliriz. Kadro kalitesi, beraber oynama alışkanlığı var. 2002'de çok fazla Galatasaraylı oyuncu vardı. Şimdi de birçok Galatasaraylı oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar elde ettiler" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Yarı Finali'nde yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek. Milli futbolcu Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın zor bir maç olacağını bildiklerini dile getiren Arda Güler, "Romanya'nın güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Hocaları, Türkiye'de daha önce çalışmış bir hoca. Yarın iki ülke için de çok önemli bir maç olacak. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tek hedefimiz Dünya Kupası'na katılabilmekti. Bunun için ülkemizi mutlu edebiliriz" ifadelerini kullandı.

'ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Romanya futbolunun efsanevi ismi Georghe Hagi'ye saygı duyduklarını dile getiren Arda Güler, "Hagi'ye saygı duyuyoruz. Onun videolarını izledim. Yarın inşallah bizim adımız çok güzel bir maç olur. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Onlar da Dünya Kupası'na gitmek için oynayacaklar aynı bizim olduğu gibi. Çok kolay bir maç olmayacak. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tek maç. Onlar da elinden geleni yapacaklar" şeklinde konuştu.

'BÖYLE MAÇLARIN FAVORİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

İki ülke içinde hayati bir maç olacağına dikkat çeken milli futbolcu, "Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz. Onlar için de hayati bir maç. Böyle maçların favorisi olacağını düşünmüyorum. Tek maç, onlar da ellerinden geleni yapacaklardır. Onun için kolay olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

'HEPİMİZİN TEK HAYALİ DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK'

Türkiye'nin 2002 yılında son katıldığı Dünya Kupası'nda kendisinin henüz hayatta dahi olmadığını söyleyen Arda Güler, "2002 Dünya Kupası'nda ben daha dünyada bile değildim. İnşallah yarın başlayacak serüvenimizi çok güzel bir şekilde devam ettirebiliriz. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiğimiz günden beri tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. İki seneden beri hedeflediğimiz maçlara geldik. Hem çok konsantreyiz hem çok heyecanlıyız. Hepimizin tek hayali Dünya Kupası'na gitmek" diye konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLMEKTEN DAHA GÜÇLÜ MOTİVASYON OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Bireysel olarak da Dünya Kupası'nda olmayı çok istediğini dile getiren genç futbolcu, "Dünya Kupası'na katılabilmekten daha güçlü motivasyon olacağını düşünmüyorum. Tek maç olması üstümüzdeki baskıyı arttır gibi gözüküyor ama bu seviyelerde oynadığımız için bu maçları oynadığımız için buna takım olarak hazırlıklı oyuncularız. Bireysel olarak orada olmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Montella'nın takımın başına geçmesiyle güzel bir temel attıklarına dikkat çeken Arda Güler, şöyle konuştu:

"Hocamız geldiği günden beri güzel bir temel attık. Keşke play-off oynamadan katılabilsek ama güzel şeylerin de zaman alabileceğini düşünüyorum. İki seneden beri istikrarlı bir gidişatımız var. Bu gidişatımızı sürdürsek daha güçlü bir futbol ülkesi olabileceğimizi düşünüyorum."

'ÖZELLİKLE MİLLİ TAKIMDA NEREDE OYNADIĞIMIZIN ÇOK ÖNEMİ YOK'

Bireysel olarak iyi giden bir grafiği olduğunu belirten 21 yaşındaki milli futbolcu, "İyiye giden bir grafiğim olduğunu düşünüyorum. Birçok mevkide oynayabiliyorum. Bu bana birçok bakış açısı da katıyor. Artık oyunu iki yönlü daha iyi oynayabildiğimi düşünüyorum. Her şeye ayak uydurmaya çalışıyorum. Özellikle milli takımda nerede oynadığımızın çok önemi yok. Aldığımız rollerden, aldığım dakikalardan çok mutluyum" dedi.

'BÖYLE GOLLER ATMAK ÇOK ZOR'

La Liga'da Elche karşısında 72 metreden attığı golle ilgili düşüncelerini paylaşan Arda Güler, "Çok özel bir gol oldu. Birkaç kere daha denemiştim ama olmamıştı. Denemeye devam etmiştim. Öyle bir gol attığımda çok mutlu oldum. Böyle goller atmak tabii çok zor. İnşallah böyle goller görebiliriz" diye konuştu.

'HER TAKIMI YENEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Birlikte oynadıkları takdirde her ülkeyi yenebileceklerine inandığını dile getiren Arda Güler, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bence hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynama alışkanlığımız olarak Galatasaraylı oyuncular o zamanda da çok fazlaydı şimdi de bir sürü Galatasaraylı oyuncumuz var. Onlar iki seneden beri Şampiyonlar Ligi'nde güzel başarılar elde ediyorlar. Avrupa'da oynayan birçok Türk futbolcumuz var. Biz de halkımızı orada gururlandırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    bir gün herkes GS olacak demiştik. öylede olacak. 34 28 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    şimdi sevdim seni bahanesiz oldumu doğruları konusmussun teprikler başarılar 28 9 Yanıtla
  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    sen takım ismi niye karıştırıyosun yok gs vardı yok fb vardı bu tek yürek tek bilek işi 3 8 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Böyle çaylakların eline mikrofon vermeyeceksin. Bir zamanlar A milli takımda 7 tane Galatasaray oyuncusu vardı İngiltere 7-0 yendi. Galatasaray oyuncu başına bir gol attılar. Romanya da aynı tarifeyi uygularsa şaşırmayın 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
