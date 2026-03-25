İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler

Dar gelirliyi ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul için yapılacak TOKİ kura çekimi merakla bekleniyor. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı son açıklamalar, sürecin bayram sonrasında hız kazanacağını ortaya koydu. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, kura takvimi ve sonuç duyurularını yakından takip ediyor.

KURA ÇEKİMİ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sıranın İstanbul’a geldiğini belirtti. Kurum, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceği ve bu adımın kira ile konut fiyatlarını dengelemede önemli rol oynayacağı vurgulandı.

KESİN TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

TOKİ İstanbul kura çekimi için net bir tarih henüz paylaşılmadı. Ancak sürecin planlandığı şekilde ilerlediği ve kura çekimlerinin mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Resmi duyuruların TOKİ’nin internet sitesi ve ilgili kurumlar üzerinden yapılması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. TOKİ, resmi internet adresi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların isim listesini yayımladı.

Başvuruları uygun bulunan vatandaşlar kura çekimine katılma hakkı elde ederken, şartları karşılamadığı belirlenen adaylar süreç dışında kaldı.

Kura günü yaklaştıkça, İstanbul’daki sosyal konut projesine ilişkin heyecan da giderek artıyor.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.