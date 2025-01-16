En Uzak Kuasar 'J1429+5447' Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

En Uzak Kuasar 'J1429+5447' Tespit Edildi

Bilim insanları, 'J1429+5447' kuasarının hızla parlayıp sönmesinin evrenin erken dönemine ışık tutacağını belirtti.

16.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, NuSTAR (Nükleer Spektroskopik Teleskop Dizisi) X-ışını Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen en uzak gök cismi olan "J1429+5447" adlı kuasarın yoğun biçimde parladıktan sonra hızla sönükleştiğini tespit etti.

Science Daily'nin haberine göre, Yale Üniversitesi liderliğindeki gök bilimci ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) NuSTAR X-ışını Uzay Teleskobu ile Chandra X-ışını Gözlemevi'nin kuasara yönelik verilerini inceledi.

Araştırmacılar, "J1429+5447"nin evrenin erken dönemlerinde oluşan ve şimdiye kadar tespit edilenler arasında parlaması ve sönmesi açısından en hızlı değişim gösteren kuasar olduğunu kaydetti.

Amerikan Astronomi Derneğinin toplantısında konuşan araştırmacılar, "J1429+5447" üzerindeki çalışmaların evrenin erken dönemlerinde bazı gök cisimlerinin nasıl hızla büyüdüğünü açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtti.

"J1429+5447"den çıkan jet Dünya'ya bakıyor

Araştırmacılar, "J1429+5447" gözlemlerini, NuSTAR ve 4 ay önceki Chandra X-ışını Gözlemevi verilerini kullanarak karşılaştırdı.

Kuasarın çekim etkisiyle oluşan "görelilik" nedeniyle Dünya'daki 4 aylık süre, kuasarda 2 haftaya tekabül ediyor.

Çalışma sonucunda kuasar için "2 hafta gibi" çok kısa bir sürede X-ışını yayınımının 2 katına çıktığı tespit edildi.

Yale Üniversitesinde doktora sonrası astrofizik araştırmacısı, çalışmanın başyazarı Dr. Lea Marcotulli, "Bu çalışmada kuasarın, Dünya'ya doğru yönelmiş bir jete sahip, kuvvetle muhtemel süper kütleli bir kara delik olduğunu keşfettik ve bunun evrenin ilk milyar yılına ait olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın yazarlarından Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Meg Urry de yoğunluk ve hız açısından bu düzeydeki X-ışını değişkenliğinin aşırı olduğunu belirtti.

Urry, "Bu, neredeyse kesin olarak bize doğru yönelen, parçacıkların merkezdeki süper kütleli kara delikten bir milyon ışık yılı uzağa taşındığı bir koniden oluşan jetle açıklanabilir. Jet, neredeyse ışık hızında hareket ettiği için Albert Einstein'ın Özel Görelilik Kuramı'nın etkisiyle değişkenlik hızlanıyor ve büyüyor." görüşünü paylaştı.

Kuasarlar, "Yeniden İyonlaşma Dönemi"ne ışık tutuyor

Evrendeki en eski ve en parlak gök cisimleri olan kuasarların, galaksilerin merkezinde bulunan kara deliklerin çekim bölgesindeki "etkin galaksi çekirdeklerinden" oluştuğu biliniyor.

Kuasarlar, görünür ışık, radyo, kızılötesi, morötesi ve X ile gamma ışını dalga boylarında yaptığı yayınımlarla tespit edilebiliyor.

Bilim insanları, "Büyük Patlama"dan sonraki bir milyar yıl içinde başlayan, daha önce nötr olan hidrojen atomlarının yüklendiği ve ilk yıldızların evreni aydınlatmaya başladığı "Yeniden İyonlaşma Çağı'nı" incelemek için kuasarları gözlemliyor.

Bu gök cisimlerinin merkezlerindeki kara delikler, kutuplarından çıkan jetlerden uzaya yoğun biçimde madde püskürtüyor.

Araştırmanın sonuçları, "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel En Uzak Kuasar 'J1429+5447' Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: En Uzak Kuasar 'J1429+5447' Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.