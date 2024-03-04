ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.98 olarak açıkladı. Şubat ayında en yüksek artış yüzde 7,56 ile konut fiyatlarında oldu. Konut fiyatlarını yüzde 5,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.
ENAG'ın açıklamasına göre, şubat ayı enflasyonu yüzde 4,32, yıllık enflasyon yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Şubat ayında en yüksek artış 7,56 ile konut fiyatlarında yaşanırken, konut fiyatlarını yüzde 5,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.
Şubat ayında eğlence ve kültür alanında fiyatlar yüzde 3,44, ulaştırmada yüzde 3,39 arttı. Lokanta ve otel fiyatları yüzde 2,08 yükselirken, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,48 arttı. Fiyatlar haberleşmede yüzde 1,46, ev eşyası yüzde 1,38 artış gösterdi.
Çeşitli mal ve hizmetlerde şubat ayı enflasyonu yüzde 10,49, yönetilen/yönlendirilen ve diğer ürünlerde ise artış yüzde 3,72 oldu.
Son Dakika › Güncel › ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.98 olarak açıklandı - Son Dakika
Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası evleri yıkılan ve konteyner kente yerleşen üniversite öğrencisi Vildan Elif Gönül, gönüllü olarak çocuklarla vakit geçirerek hem kendisini hem de çocukları rehabilite ediyor. Gönül, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile çalışmalar yürütüyor ve çocukları mutlu etmenin kendi yaralarını iyileştirdiğini belirtiyor.
Elazığ'da E.D. idaresindeki bir tır ile 44 DT 657 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, müze çevresinde yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelaları, eser bilgilendirme panoları, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.
Bolu'da kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ancak yüksek kesimlerde hala kar görülmekte. Yeniçağa ilçesinde ise çiğdemler çiçek açarak doğaya renk kattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?