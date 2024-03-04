ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.98 olarak açıklandı

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ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.98 olarak açıkladı. Şubat ayında en yüksek artış yüzde 7,56 ile konut fiyatlarında oldu. Konut fiyatlarını yüzde 5,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.

ENAG'ın açıklamasına göre, şubat ayı enflasyonu yüzde 4,32, yıllık enflasyon yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Şubat ayında en yüksek artış 7,56 ile konut fiyatlarında yaşanırken, konut fiyatlarını yüzde 5,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.

Şubat ayında eğlence ve kültür alanında fiyatlar yüzde 3,44, ulaştırmada yüzde 3,39 arttı. Lokanta ve otel fiyatları yüzde 2,08 yükselirken, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,48 arttı. Fiyatlar haberleşmede yüzde 1,46, ev eşyası yüzde 1,38 artış gösterdi.

Çeşitli mal ve hizmetlerde şubat ayı enflasyonu yüzde 10,49, yönetilen/yönlendirilen ve diğer ürünlerde ise artış yüzde 3,72 oldu.