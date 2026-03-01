Irak'ın batısındaki Enbar kentinde bulunan Şii milis Haşdi Şabi'nin karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Enbar kentindeki el-Cezire operasyon bölgesinde bulunan karargahın hava saldırısına uğradığı belirtildi.
Ukaşa mevkiindeki karargaha iki kez hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, yaralıların olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Enbar'da Şii milislere hava saldırısı - Son Dakika
