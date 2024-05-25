Endemik bitkileri, yaylaları ve tarihi kaleleriyle Andırın dikkat çekiyor - Son Dakika
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Endemik bitkileri, yaylaları ve tarihi kaleleriyle Andırın dikkat çekiyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Yüksek kesimleri tropikal iklimi andıran ilçe, birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Andırın'ın kaleler şehri olarak bilinmesi de dikkat çekiyor. Öğretmenler tarafından keşfedilen ilçenin Meryemçil Kalesi ve kesik gölü mevkii ise tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

25.05.2024 12:55
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Endemik bitkileri, yaylaları ve tarihi kaleleriyle Andırın dikkat çekiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup öğretmen, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Andırın ilçesini keşfediyor.

Tarih, doğası ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle ulusal ve ulusal uluslararası alanda turistlerin ilgisini çeken Andırın ilçesi bölgenin cazibe merkezleri arasında bulunuyor. Dört mevsim farklı güzellikleri sunan ilçede yüksek kesimleri tropikal iklimi andırıp, yüzlerce endemik bitkiyi bünyesinde barındırıyor. Kaleler şehri olarak da bilinen Andırın da, 'Haştırın, Akkale, Azgıt ve Meryem Çil kaleleri bulunuyor.

İlçeye bağlı Meryemçil Kalesi ve kesik gölü mevkii ise tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor bölgede keşif yapıp görüntüler kaydeden öğretmenler kayda aldıkları güzellikleri takipçileri ile paylaşıyor.

Bölgeyi gezen Muhammed Kılıçsallayan, "Yaklaşık bir haftadır öğretmen arkadaşlarımız ile Andırın ilçemizin güzelliklerini görüntüleyip paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yine güzel bir noktadayız ve endemik bitkiler mevcut Sarımsak Dağı Frenk Yaylası üzerindeyiz" dedi.

Barış Kabalcı ise bölgeyi beğendiğini söyleyerek, "Üzerinde bulunduğumuz dağ, dünya literatüründe tıbbi aromatik ve endemik bitkiler açısından dünyada 10 yerden biri. Ayrıca göç yolu dediğimiz güzergah üzerinde bulunması da birçok kültürün izler bıraktığı bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sosyal Medya, Andırın, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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