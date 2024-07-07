Endonezya\'da 2024 Asya-Afrika Festivali düzenlendi

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CAKARTA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bandung kentindeki tarihi Asya Afrika Sokağı'nda turizmi teşvik etmek amacıyla 2024 Asya-Afrika Festivali düzenlendi.

Cumartesi günü düzenlenen festivalde kültürel bağımlılık, Asya Afrika Köşesi, ortak eğitim programları, kültürel etkileşim ile kültürel mirasın korunması ve kamu sağlığı alanında işbirliği gibi çeşitli inisiyatifler tanıtıldı.