Endonezya'da 210 Yabancı Dolandırıcılıktan Gözaltında

Endonezya'da uluslararası çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla 210 yabancının gözaltına alındığı bildirildi.

Antara News'in Göçmenlik Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, uluslararası çevrim içi dolandırıcılığa karıştıkları iddiasıyla Batam kentinde bir binaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 125 Vietnam, 84 Çin ve 1 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı.

İlk incelemelere göre, grubun sahte uygulamalar yoluyla Avrupa ve Vietnam'daki kişileri hedef aldığı ve yerel bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.