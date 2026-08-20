Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Ruteng kasabasının 32 km kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.
Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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