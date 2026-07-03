Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Tobelo bölgesinin batısında 58 kilometre açıkta olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin 120,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da verilmedi.