Endonezya'da Vergi Mükellefi Verileri Sızdı

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Endonezya'da ekimde görevi devredecek Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 6 milyon vergi mükellefine ait verilerin sızdırıldığı ve satıldığı iddia edildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya'da milyonlarca vergi mükellefine ait kimlik numaraları, e-posta adresleri, telefon numaraları gibi çok sayıda kişisel verinin sızdırıldığı öne sürüldü.

Devlet Başkanı Widodo ve oğullarının yanı sıra Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ve Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan gibi bazı bakanların da aralarında olduğu yaklaşık 6 milyon vergi mükellefinin verilerinin "Breach Forum" internet sitesinde 10 bin ABD dolarına satıldığı iddia edildi.

Yetkililer, olayın araştırıldığını bildirdi.