Endonezya'da altın madeni heyelanında ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'da altın madeni heyelanında ölü sayısı 23'e yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu meydana gelen heyelanda altın madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp 35 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

10.07.2024 10:39
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Antara News'in haberine göre, Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Edy Prakoso, heyelana ilişkin açıklamada bulundu.

Prakoso, kayıp 35 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e çıktığını ifade etti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki sağanak sonucu, 8 Temmuz'da heyelan meydana gelmiş ve Bone Bolango bölgesinde "yasa dışı" işletilen bir altın madeninde onlarca kişi toprak altında kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları için polis ve askeri personel dahil 200'den fazla kişi görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

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