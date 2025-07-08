Endonezya'da Feribot Kazasında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

BANYUWANGİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Banyuwangi bölgesinde bir kazazedenin cansız bedeni taşıyan kurtarma ekipleri görülüyor, 8 Temmuz 2025.

Kurtarma yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre Endonezya'nın Bali Boğazı'nda geçen çarşamba günü batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)