Endonezya'da iki tropikal sistem 4 metreye varan dalgalarla kıyıları tehdit ediyor - Son Dakika
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Endonezya'da iki tropikal sistem 4 metreye varan dalgalarla kıyıları tehdit ediyor

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Endonezya\'da iki tropikal sistem 4 metreye varan dalgalarla kıyıları tehdit ediyor
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, iki tropikal sistem nedeniyle bazı bölgelerde dalgaların 4 metreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Kurum, kıyı toplulukları, balıkçılar ve deniz taşımacılığı işletmecilerini riskli deniz koşullarına karşı uyardı.

CAKARTA, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, ülkenin açıklarında gelişmekte olan iki tropikal kasırga sisteminin önümüzdeki günlerde daha şiddetli rüzgarlara ve 4 metreye kadar ulaşabilecek dalgalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kurumun Deniz Meteorolojisi Bölümü Direktörü Agie Wandala Putra pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bengal Körfezi'nde 92B ve Sumatra Adası'nın batısındaki Hint Okyanusu'nda 96S sistemlerinin tespit edildiğini belirtti.

Agie, söz konusu sistemlerin Endonezya sularındaki rüzgar düzenlerini etkileyerek rüzgar hızlarını ekvatorun kuzeyinde saatte 8 ila 25, güneyinde ise 5 ila 20 deniz mili seviyelerine yükselttiğini kaydetti. Açıklamaya göre en şiddetli rüzgarlar, Aceh'in batısındaki sularda, Karimata Boğazı'nda ve Sulawesi Denizi'nde kaydedildi.

Aceh'in batısındaki Hint Okyanusu ile Doğu Cava'nın güneyinde dalga yüksekliğinin 2,5 ila 4 metreye, Kuzey Natuna Denizi, Cava Denizi ve Maluku Denizi dahil olmak üzere bazı bölgelerde ise 1,25 ila 2,5 metreye ulaşması bekleniyor.

Kurum, etkilenen bölgelerdeki kıyı topluluklarını, balıkçıları ve deniz taşımacılığı işletmecilerini yüksek dalgalara ve potansiyel risk teşkil eden deniz koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua
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