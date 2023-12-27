 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya'da İşçiler, Çin Şirketine Ait Nikel Tesisindeki Patlamayı Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da İşçiler, Çin Şirketine Ait Nikel Tesisindeki Patlamayı Protesto Etti

Endonezya'da yüzlerce işçi, Çin menşeli bir şirkete ait nikel tesisinde meydana gelen patlamanın ardından, buradaki olumsuz çalışma şartlarını protesto etmek ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için bir araya geldi. İşçiler, taleplerini içeren bir liste sunarak greve gitme tehdidinde bulundu.

Endonezya\'da İşçiler, Çin Şirketine Ait Nikel Tesisindeki Patlamayı Protesto Etti
27.12.2023 - 12:19,
Abone Ol

Endonezya'da yüzlerce işçi, Çin menşeli bir şirkete ait nikel tesisinde meydana gelen patlamanın ardından, buradaki olumsuz çalışma şartlarını protesto etmek ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için bir araya geldi.

Endonezya basınındaki haberlere göre, tesisin dışında toplanıp sloganlar atan işçiler, açıklama yaptı.

Patlamanın meydana geldiği, Çin tarafından finanse edilen nikel tesisindeki yetersiz iş güvenliği tedbirlerinin artırılmasını talep eden 300 kadar işçi, tesisteki çalışma koşullarını protesto etti.

İşçiler yönetime, aralarında eritme fırınlarının bakımlarının daha iyi yapılması ve tesisteki sağlık kliniklerinin acil durumlarla başa çıkılabilecek şekilde iyileştirilmesi şartlarının da bulunduğu; 23 maddelik bir talep listesi verdiklerini aktararak bunların yerine getirilmemesi halinde greve gideceklerini kaydetti.

Kaza

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki nikel tesisinin eritme fırınında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 18 işçi ölmüş; bazıları ağır yaralı olmak üzere, 44 işçi hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturmadaki ilk bulgulara göre, eritme fırınının altında patlayıcı sıvılara rastlandığı ve sızıntının, oksijen tüplerinin patlamasına yol açtığı belirtilmişti.

Aynı fabrikada haziranda çıkan yangında 1 işçi ölmüş, 6 kişi yaralanmış; nisanda da atık bertaraf alanında meydana gelen çökme sonucunda 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Çin, Soruşturma, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da İşçiler, Çin Şirketine Ait Nikel Tesisindeki Patlamayı Protesto Etti - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:35:20. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da İşçiler, Çin Şirketine Ait Nikel Tesisindeki Patlamayı Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement