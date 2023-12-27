Endonezya\'da İşçiler, Çin Şirketine Ait Nikel Tesisindeki Patlamayı Protesto Etti

Endonezya'da yüzlerce işçi, Çin menşeli bir şirkete ait nikel tesisinde meydana gelen patlamanın ardından, buradaki olumsuz çalışma şartlarını protesto etmek ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için bir araya geldi.

Endonezya basınındaki haberlere göre, tesisin dışında toplanıp sloganlar atan işçiler, açıklama yaptı.

Patlamanın meydana geldiği, Çin tarafından finanse edilen nikel tesisindeki yetersiz iş güvenliği tedbirlerinin artırılmasını talep eden 300 kadar işçi, tesisteki çalışma koşullarını protesto etti.

İşçiler yönetime, aralarında eritme fırınlarının bakımlarının daha iyi yapılması ve tesisteki sağlık kliniklerinin acil durumlarla başa çıkılabilecek şekilde iyileştirilmesi şartlarının da bulunduğu; 23 maddelik bir talep listesi verdiklerini aktararak bunların yerine getirilmemesi halinde greve gideceklerini kaydetti.

Kaza

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki nikel tesisinin eritme fırınında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 18 işçi ölmüş; bazıları ağır yaralı olmak üzere, 44 işçi hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturmadaki ilk bulgulara göre, eritme fırınının altında patlayıcı sıvılara rastlandığı ve sızıntının, oksijen tüplerinin patlamasına yol açtığı belirtilmişti.

Aynı fabrikada haziranda çıkan yangında 1 işçi ölmüş, 6 kişi yaralanmış; nisanda da atık bertaraf alanında meydana gelen çökme sonucunda 2 işçi hayatını kaybetmişti.