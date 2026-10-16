Endonezya'da kuru buzla duman dağıtma denemesi başladı, görüş 2 bin 800 metreye çıktı - Son Dakika
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Endonezya'da kuru buzla duman dağıtma denemesi başladı, görüş 2 bin 800 metreye çıktı

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Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, yangın dumanını dağıtmak için kuru buzla atmosferik müdahale denemelerinin başlatıldığını açıkladı. Güney Sumatra'daki ilk denemeler sonrası havalimanı çevresinde görüş mesafesi 650 metreden 2 bin 800 metreye çıktı.

Endonezya'da aylardır süren orman yangınlarının yol açtığı yoğun duman tabakasını dağıtmak amacıyla kuru buz kullanılarak atmosferik müdahale denemeleri başlatıldı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilileri, ülkede yangınlardan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

BNPB Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkan Vekili Berton S.P. Panjaitan, kuru buzla müdahale yönteminin, yağmur bulutlarına ihtiyaç duymadan yoğun dumanı ve hava kirliliğini azaltmak üzere tasarlandığını belirtti.

Panjaitan, yanan arazilerin atmosferde bir "tersinme tabakası" oluşturduğunu, sıcak havanın soğuk havanın üzerinde kalarak bir tür "termal tuzak" meydana getirdiğini ve bu durumun tehlikeli duman parçacıklarının doğal yollarla dağılmasını engellediğini ifade etti.

Panjaitan, kuru buz kullanılarak gerçekleştirilen atmosferik müdahale denemelerinin 18 Ekim'e kadar sürmesinin planlandığını aktardı.

Kuru buz yöntemi, doğrudan duman tabakasını hedef alıyor

Mevcut bulutlardan yağış elde etmek amacıyla tuz parçacıklarının kullanıldığı geleneksel hava durumu müdahale yöntemlerinden farklı olarak kuru buz yönteminin, doğrudan duman tabakasını hedef aldığı bildirildi.

İlk denemelerin, turbalık alanlarda ve ormanlarda çıkan yangınlardan ciddi şekilde etkilenen 6 öncelikli eyaletten biri olan Güney Sumatra'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Müdahale ekiplerinin, eksi 75 santigrat derece sıcaklıktaki 3 milimetrelik kuru buz taneciklerini alt atmosfere bırakarak tersinme tabakasını kırmayı ve böylece dumanın yukarıya ve çevreye doğru dağılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

BNPB, operasyonların ardından havalimanı çevresindeki görüş mesafesinin 650 metreden 2 bin 800 metreye yükseldiğini ve müdahalenin kısa sürede sonuç verdiğini bildirdi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 64 uçak ve 54 bin 394 personel mücadele etti.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunuyor, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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