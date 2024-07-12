Endonezya'da Maden Sahalarında Toprak Kayması ve Ani Seller: 26 Ölü, 19 Kişiden Haber Alınamıyor

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CAKARTA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesindeki maden sahalarında meydana gelen toprak kayması ve ani sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, 19 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkanı Bagus Asrama, Cumartesi gecesi meydana gelen felaketten 280 madenci, aile üyeleri ve aracının sağ kurtulduğunu bildirdi.

Cuma günü Xinhua'ya konuşan Asrama, "İki ekskavatörün arama çalışmalarına katılmasıyla, toprak altında kalmış bazı cansız bedenlere ulaşıldı" dedi.

Asrama, Cuma günü havanın açık olmasının da kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırdığını belirtti.

Şiddetli sağanak yağışların tetiklediği toprak kaymaları ve ani seller sahadaki çadırları sürükleyip götürmüştü.