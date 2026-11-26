Endonezya'da su basan madende 13 madenci ölü bulundu, 13 kişi daha kayıpGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'nın Batı Cava'sında su basan madende perşembe günü 13 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler yaklaşık 100 metre derinlikteki kuyudan suyu tahliye etmeye çalışıyor ancak yüksek su seviyesi ve dar geçitler çalışmaları güçleştirirken 13 madenci kayıp.
CAKARTA, 26 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde su basan maden ocağında perşembe günü 13 madencinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 madencinin daha kayıp olduğu bildirildi.
Yerel yetkililerin açıklamasına göre kurtarma ekipleri, çarşamba sabahından bu yana yaklaşık 100 metre derinliğindeki maden kuyusundan suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ancak yüksek su seviyesi, dar geçitler, kaygan zemin ve yetersiz aydınlatma kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.
Yetkililer, kurtarma ekiplerinin güvenliğine öncelik verirken kayıp 13 madenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın güneyinde dağlık bölgede bulunan maden ocağındaki 11 madenci, sel suları ocağı doldurmadan önce kaçmayı başarmıştı.
Kaynak: Xinhua
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