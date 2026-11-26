CAKARTA, 26 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde su basan maden ocağında perşembe günü 13 madencinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 madencinin daha kayıp olduğu bildirildi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre kurtarma ekipleri, çarşamba sabahından bu yana yaklaşık 100 metre derinliğindeki maden kuyusundan suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ancak yüksek su seviyesi, dar geçitler, kaygan zemin ve yetersiz aydınlatma kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin güvenliğine öncelik verirken kayıp 13 madenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın güneyinde dağlık bölgede bulunan maden ocağındaki 11 madenci, sel suları ocağı doldurmadan önce kaçmayı başarmıştı.