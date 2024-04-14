TANA Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden haber alınamıyor.
Yerel polis şefi Gunardi Mundu, sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle 4 evin toprak altında kaldığını belirtti.
Mundu, arama kurtarma çalışmalarının ardından iki yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.
Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari de çalışmalar sonucu 14 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Yerel yetkililer, kaybolan 3 kişiden haber alınamadığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da toprak kayması: 14 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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