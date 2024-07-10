Endonezya'da Toprak Kayması ve Ani Sellerde Ölü Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Toprak Kayması ve Ani Sellerde Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya\'da Toprak Kayması ve Ani Sellerde Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya'nın Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesinde meydana gelen toprak kayması ve ani sellerde kurtarma görevlilerinin sayısı artırılırken, 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 35 kişi hala kayıp. Şiddetli sağanak yağışların tetiklediği afet, maden sahalarını vurarak birçok kişinin hayatını etkiledi.

10.07.2024 12:22
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ÇEKİM TARİHİ: 9 Temmuz 2024

1. Toprak kaymalarından çeşitli görüntüler

2. Tahliye sürecinden çeşitli görüntüler

Endonezya'da Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesinde meydana gelen toprak kayması ve ani sellerde afetzedeleri aramak üzere Salı günü kurtarma görevlilerinin sayısı neredeyse iki katına çıkarılırken, ağır makineler ve bir helikopter de bölgeye gönderildi.

Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkanı Bagus Asrama, 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 35 kişiden ise halen haber alınamadığını bildirdi.

Asrama, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "23 kişinin cansız bedenine ulaştık. 35 kişiyi ise halen arıyoruz" dedi.

Operasyona katılan kurtarma görevlilerinin sayısı bir önceki gün 283 iken Salı günü 473'e çıkarıldı. Ortak kurtarma ekibi ise yerel arama ve kurtarma ofislerinin personeli, askerler, polis memurları ile yerel afet kurumları ve diğer kurumların personelinden oluşuyor.

Asrama, "Yarın başta kampların çevresi olmak üzere afetten etkilenen bölgeleri taramaya devam edeceğiz" dedi.

Bölge Afet Yönetim Kurumu Operasyon Birimi Başkanı Achril Babyonggo ise Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hayatta kalanların sayısının 71'e yükseldiğini söyledi. Yetkili, bölgedeki geleneksel altın madenciliği faaliyetlerinde 5.000'den fazla madencinin çalıştığını da sözlerine ekledi.

Şiddetli sağanak yağışların tetiklediği toprak kaymaları ve ani seller Cumartesi gece yarısı Bone Bolango bölgesindeki maden sahalarını vurdu. Afet, madencilerin ve aracıların barındığı çadırları sürükleyip götürdü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gorontalo'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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