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Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Endonezya'nın Java Adası'nda meydana gelen tren kazasında, 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada bulunan 160 yolcu ise kurtarıldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Endonezya\'da Tren Kazası: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
05.01.2024 - 10:18,
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Endonezya'nın Java Adası'nda iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Endonezya ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api" Sözcüsü Ayep Hanapi, yaptığı yazılı açıklamada, Java Adası'nın Bandung kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında 2 yolcu treninin çarpıştığını duyurdu.

Batı Java Polis Sözcüsü Ibrahim Tompo, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan trenlerde bulunan toplam 160 yolcu kurtarıldı.

Yerel televizyonlardaki görüntülerde, tren vagonlarının bazılarının ters döndüğü ya da yan yattığı yer alıyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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